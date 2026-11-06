Киев во время отключений света 2 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 6 ноября, сообщил, что разведка предупредила об угрозе нового массированного удара страны-агрессора РФ.

Глава государства отметил, что, по данным разведки, враг готовит удар по объектам энергетики, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре. Воздушные силы и ВСУ готовятся к защите, однако это непростая задача, сказал президент. Он подчеркнул, что Украине нужны перехватчики для ЗРК Patriot, и в этом вопросе важна каждая договоренность и каждый день поставок.

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«Мы очень просим партнеров не откладывать поставки на потом», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что США могут помочь Украине прежде всего поставками перехватчиков. Он попросил украинцев беречь себя, учитывая ракетную угрозу.

В ночь на 3 ноября Россия нанесла массированный удар по Украине баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками. Основными целями удара стали Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области.

Премьер Сергей Корецкий сообщил, что россияне атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в девяти областях Украины, в частности, под ударом оказались крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также были атакованы важные подстанции, в том числе в западной части Украины. ДТЭК сообщила об остановке генерации на трех своих ТЭС.

Силы ПВО сбили/подавили 309 целей, в том числе три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/Циркон, 49 из 59 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К и 257 из 289 ударных БПЛА.

Агентство Bloomberg 3 ноября сообщило, что после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США Россия может усилить удары по украинской энергетике перед зимой.

Из-за российских ударов по энергетике во многих областях Украины действуют графики отключений от 2 до 4 очередей (более 12 часов без света).