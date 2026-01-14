Россия атакует Кривой Рог шахедами, раздаются взрывы

14 января, 10:56
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Шахеды атакуют Кривой Рог (Фото: Serhii Smolientsev/Reuters)

Шахеды атакуют Кривой Рог (Фото: Serhii Smolientsev/Reuters)

В Кривом Роге в среду, 14 января, раздаются взрывы. Страна-агрессор Россия атакует город шахедами, сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

Воздушные силы ВСУ сообщили о БпЛА, приближающемся к Кривому Рогу с востока.

Ночью 14 января в Кривом Роге также раздавались взрывы, Россия массированно атаковала шахедами объект инфраструктуры. Впоследствии Вилкул сообщил об отключении более 45 тысяч семей от энергоснабжения и более 700 домов от теплоснабжения. Давление подачи воды было снижено.

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К утру в городе восстановили электроснабжение и отопление.

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Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Кривой Рог Днепропетровская область Александр Вилкул Война России против Украины атака шахедов

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