Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами: в Дарницком районе попадание в склады, в Днепровском поврежден дом

В Киеве вечером 29 октября была объявлена тревога из-за угрозы ракетного удара со стороны РФ — позже в городе раздались взрывы (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером 29 октября в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ударов со стороны российских оккупантов . Позднее в столице прогремели взрывы.

23:45 Мэр Киева Кличко сообщил, что в Днепровском районе, где обломки ракеты упали возле жилого комплекса, частично разрушено здание магазина и возникло возгорание.

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23:23 В Киеве объявили угрозу атаки БпЛА. В то же время Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

23:21. В другом месте в Днепровском районе также повреждены жилой дом и машины, добавили в КГВА.

23:13. В Днепровском районе обломки упали во дворе жилого дома, сообщает КГВА.

Обновлено в 23:04. BBC News Украина сообщает, что на левом берегу столицы во многих домах выбиты окна, Россия нанесла не менее восьми ракетных ударов.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице и атаку баллистическими ракетами.

Позже мэр города сообщил, что в Дарницком районе зафиксированы попадания в складские здания — возник пожар.

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В ночь на 29 октября россияне атаковали Украину 112 ударными БПЛА типа Shahed, 40 из которых — реактивные, а также Герберами и дронами-имитаторами Пародия. Противовоздушная оборона сбила 97 российских дронов, 30 из которых — реактивные. По состоянию на 08:00 в воздухе находились около семи ударных беспилотников.

В результате атаки, по данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание БПЛА в семи точках, а также падение сбитых целей и обломков — в пяти точках.