Россия ударила по ТЦК в Харькове и Запорожье: повреждены жилые дома, общежития и корпуса Запорожской политехники, более 80 пострадавших

Последствия российских ударов дронами по Запорожью, 7 июля 2025 года (Фото: ГСЧС)

Войска страны-агрессора России утром в понедельник, 7 июля, атаковали дронами Харьков и Запорожье. В Запорожской ОГА и областном ТЦК сообщили о 17 раненых в городе, мэрия Харькова — о 34 пострадавших.

21:02 Харьковская областная прокуратура сообщила, что утром 7 июля российские оккупанты нанесли удары по гражданским объектам в трех районах Харькова, предварительно, 10 БпЛА Герань-2. Погибла 32-летняя женщина, 82 человека были ранены или получили острый шок, среди них восемь детей.

16:25 Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 71, среди них семеро детей.

16:17 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что с 5:20 до 10:30 утра оккупанты нанесли 10 ударов БпЛА по Харькову. Пострадала гражданская инфраструктура в трех районах — Шевченковском, Слободском и Холодногорском. По меньшей мере 66 человек пострадали, среди них шесть детей. Восемь пострадавших, в том числе двое детей, госпитализированы. В результате второго обстрела погиб один человек.

16:14 Спикер Сухопутных войск Саранцев сообщил Суспільному, что в результате обстрела Запорожья пострадали 11 военнослужащих ТЦК и СП. По его словам, люди были в укрытии, но взрыв произошел очень близко. У большинства пострадавших акубаротравма.

15:45 Количество пострадавших в Запорожье возросло до 17 человек — МВД

15:35 Первая погибшая в результате дневных ударов РФ по Харькову: в больнице умерла 34-летняя женщина, которая получила тяжелое ранение в результате атаки российских ударных дронов по Холодногорскому району Харькова, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Количество людей, которые получили ранения или испытали острый шок, в результате воздушной атаки РФ, возросло до 34. Среди пострадавших двое парней в возрасте 7 и 17 лет, а также две девочки — 14 и 9 лет. У детей диагностирована острая стрессовая реакция.

15:08 Сегодня Россия нанесла четыре удара по территории Запорожского областного ТЦК и СП, 16 пострадавших

Об этом сообщили в самом ТЦК.

Там подтвердили, что среди пострадавших есть военнослужащие из роты охраны — «именно те, кто переведен по заключению ВВК из боевых подразделений; именно те, кто воевал с оккупантом на передовой», отметили в ТЦК.

Двое военнослужащих госпитализированы в состоянии средней тяжести. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц, повреждены частные жилые дома и автомобили.

В Запорожском областном ТЦК и СП заявили, что считают удары по ТЦК «информационной атакой, направленной на мобилизационные мероприятия и эмоции граждан Украины». Там также пожалели, «что иногда действия врага получают поддержку именно украинцев».

14:12 Количество пострадавших в результате российских ударов шахедами днем по Харькову возросло до 33 человек — ГСЧС

13:52 В ГСЧС показали последствия уже второй за сутки массированной атаки дронов по Харькову, где в результате дневных ударов РФ пострадало 16 человек

В Холодногорском районе под прицел российских атак попали жилые, административные и складские здания, объекты торговли и автомобили. Горели жилые здания и автомобили.

13:32 Вследствие российских ударов по Запорожью пострадали корпуса и общежития университета Запорожская политехника

Прямое попадание зафиксировано в 3-й корпус университета. Масштабы разрушений уточняются, но уже известно о существенных повреждениях здания.

В общежитиях № 4 и № 5, а также в 4-м корпусе университета выбиты окна и повреждена часть внутренних конструкций.

На территории университета загорелись машины, которые были припаркованы вблизи мест попадания.

Пострадавших и погибших нет.

13:18 Спасатели ГСЧС показали последствия массированного удара шахедов по Запорожью: повреждены жилые дома, одно из высших учебных заведений и предприятие.

12:38 В Харькове уже 16 пострадавших, сообщил Терехов

12:07 Федоров показал новые кадры из Запорожья: 11 пострадавших, на фото видно пожары в городе

11:50 Шесть шахедов за 10 минут, удары по жилым массивам: Терехов рассказал о главных последствиях новой атаки по Харькову днем 7 июля.

После 10:00 шесть шахедов ударили по городу в течение 10 минут. «Били по жилым улицам, по машинам, по людям», — уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.

В Холодногорском районе Харькова загорелась крыша здания. Рядом повреждены дома, выбиты окна, фасады, сожжены авто. Есть пострадавший.

Также россияне попали в дорогу возле жилых домов: там вспыхнули машины, повреждены троллейбусные линии, столбы, светофоры. В другом месте удар был совсем рядом с двухэтажкой. Более 10 автомобилей разбито.

Еще один дом загорелся «просто от удара шахеда», добавил Терехов.

11:10. В Харькове 11 пострадавших, сообщили в ОВА.

11:09. Федоров показал фото из Запорожья.

11:07. Есть подтвержденная информация о прямом попадании вражеского боевого дрона в двухэтажное жилое здание в Харькове. На месте удара пожар, сообщил Терехов. Синегубов заявил о 7 пострадавших и заблокированном человеке в здании.

11:05. В Запорожье дрон попал в здание университета.

10:53. В Харькове в результате утренних ударов есть разрушения жилых домов, хозяйственных сооружений, транспортной инфраструктуры, горят авто. Предварительно, трое пострадавших, сообщил Терехов.

10:51. Шесть ударов шахедами враг нанес по Запорожью. Пострадали жилые дома, здание университета и предприятия областного центра, сообщил Федоров.

Обновлено в 10:27. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, во время российской атаки зафиксировано шесть попаданий — все в Холодногорском районе. Известно о повреждении и возгорании гражданских зданий. Мэр Терехов написал о тяжело раненной женщине.

В Харьковской ОВА сообщили, что оккупанты атаковали дронами Холодногорский район Харькова, были слышны многочисленные взрывы. Мэр города Игорь Терехов написал о прилетах в жилых кварталах. В результате шести прилетов в городе есть пострадавшие, добавил он.

В Запорожье и области прогремели многочисленные взрывы. Мониторинговые каналы пишут об атаке табуном БпЛА.

Ночью россияне также били по Харькову ударными дронами, в Шевченковском и Слободском районах города возникли пожары, было попадание в девятиэтажку: 27 пострадавших, трое из них — дети.