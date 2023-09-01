Россия атаковала Украину двумя ракетами. Одна попала в предприятие в Винницкой области 1 сентября, 08:27 Воздушные силы зафиксировали два пуска российских крылатых ракет Калибр (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Российские оккупанты выпустили по Украине в ночь на пятницу, 1 сентября, две крылатые ракеты Калибр. Силы противовоздушной обороны уничтожили одну.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты осуществили пуски из акватории Черного моря (район Феодосия). Одну ракету сбили силы ПВО, другая — попала в одно из частных предприятий в Винницкой области.

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«Повреждено имущество, частные авто, пострадавшим оказывается помощь», — рассказали в ВС.

Раним утром 1 сентября в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. Воздушные силы сообщили о вероятных пусках ракет — взрывы слышали в Винницкой и Житомирской областях.

Предыдущая ночная атака была 30 августа. Россия запустила по Украине 44 воздушные цели — силы ПВО сбили все 28 крылатых ракет и 15 из 16 дронов-камикадзе. Более 20 целей уничтожили возле Киева. Это была самая мощная с весны атака на столицу.