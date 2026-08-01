Утром в субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия нанесла удар реактивным дроном Shahed по складу компании Rozetka, где в тот момент работали 270 человек. В результате атаки погиб сотрудник компании Владимир Мельниченко, еще семь человек госпитализированы, заявила совладелица компании Ирина Чечеткина в Facebook.

Ранее глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что российские дроны атаковали складское помещение в Броварах Киевской области. По данным областной прокуратуры, один человек погиб, по меньшей мере шестеро пострадали, повреждено 13 автомобилей.

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Ирина Чечеткина написала, что компания обеспечит пострадавших и их семьи медицинской, психологической и материальной помощью.

«К сожалению, ничто не вернет человека. Все наши мысли и соболезнования — семье. Все остальное — отстроим и восстановим. Rozetka работает», — заявила она.

Советник президента Сергей (Флеш) Бескрестнов в Facebook заявил, что целью атаки были микроавтобусы на парковке склада. По его словам, удар был нанесен реактивным дроном Герань-4, а решение о таких атаках принимают на более низком уровне, чем решения о целях для баллистических ракет.

«Сегодня реактивный шахед нанес удар по складу Rozetka, и это уже второй случай. Сам склад их не интересует. Я уже писал, что на крупных складах нет товара. Агенты врага тоже наблюдают за складами и знают об этом. Поэтому управляемый реактивный шахед заметил микроавтобусы, стоявшие рядом со складом, и нанес удар по ним. Грузовиков и фур там тоже не было по описанным выше причинам. Ударили по тому, что было на парковке», — написал он и опубликовал фото с места удара.