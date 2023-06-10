Россия атаковала Полтавщину крылатыми и баллистическими ракетами. Повреждены военный аэродром и техника

10 июня, 08:43
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Anna Voitenko/Reuters

Anna Voitenko/Reuters

Российские оккупанты в ночь на субботу, 10 июня, атаковали Полтавскую область крылатыми и баллистическими ракетами Искандер, а также иранскими дронами-камикадзе. Предварительно, пострадавших нет, поврежден аэродром.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

По его словам, россияне применили ракеты и беспилотники в районе военного аэродрома Миргород. Есть повреждения его инфраструктуры и техники.

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«Пожар частично локализован. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий обстрела и перевозке техники в безопасные места дислокации», — заявил Лунин.

Из-за падения обломков ракет и дронов повреждены восемь частных зданий и четыре автомобиля.

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В ночь на 10 июня в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Над Одессой сбили все восемь дронов-камикадзе Shahed и две из трех ракет. Обломки повредили дома: погибли три человека, 26 ранены. Также россияне атаковали Днепропетровскую область — там сбили два ударных дрона.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Полтавская область Баллистические ракеты Аэродром

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