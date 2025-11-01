Россия атаковала Николаев: есть раненые

1 ноября, 08:05
Поделиться:
В Николаеве 1 ноября прогремел взрыв / Фото иллюстративное (Фото: Думская / Telegram)

В Николаеве 1 ноября прогремел взрыв / Фото иллюстративное (Фото: Думская / Telegram)

В субботу, 1 ноября, армия страны-агрессора России нанесла ракетный удар по Николаеву, есть раненые.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

«В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают», — написал он.

До этого Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а впоследствии сообщали о скоростной цели из временно оккупированного Крыма, которая двигалась в направлении Николаева.

Реклама

Ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы шахедов. В Сумах сообщали о взрыве.

Новость дополняется

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Николаев Виталий Ким Война России против Украины Российская агрессия Раненые Атака Обстрел Баллистические ракеты Ракеты

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies