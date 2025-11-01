Россия атаковала Николаев: есть раненые

В субботу, 1 ноября, армия страны-агрессора России нанесла ракетный удар по Николаеву, есть раненые.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

«В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают», — написал он.

До этого Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а впоследствии сообщали о скоростной цели из временно оккупированного Крыма, которая двигалась в направлении Николаева.



Ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы шахедов. В Сумах сообщали о взрыве.

