Россия атаковала Николаев: есть раненые
В Николаеве 1 ноября прогремел взрыв / Фото иллюстративное (Фото: Думская / Telegram)
В субботу, 1 ноября, армия страны-агрессора России нанесла ракетный удар по Николаеву, есть раненые.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
«В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают», — написал он.
До этого Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а впоследствии сообщали о скоростной цели из временно оккупированного Крыма, которая двигалась в направлении Николаева.
Ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы шахедов. В Сумах сообщали о взрыве.
Новость дополняется