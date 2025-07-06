В результате вражеской атаки на Кременчугский район Полтавской области 6 июля возник пожар на территории частного домовладения.

Об этом сообщил и.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут.

По его словам, на месте происшествия работают все соответствующие службы.

«По состоянию на данный момент обращений в экстренные службы относительно пострадавших или погибших не поступало», — сообщил он, призвав не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ранее 6 июля Воздушные силы ВС Украины предупредили об ударных БпЛА, которые приближаются к Кременчугу с востока и запада. Впоследствии в городе прогремели взрывы.