Россия атаковала Кременчугский район ракетами X-22, попав в дачный кооператив — ОВА 27 июня, 13:05 Российские оккупанты атаковали Полтавскую область ракетами Х-22 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугскому району Полтавской области во вторник, 27 июня. Есть попадание в дачный кооператив, предварительно, без жертв.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. Детали уточняем», — написал он, добавив, что, как и год назад, оккупанты ударили ракетами Х-22.

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27 июня 2022 года Россия нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в Кременчуге. Тогда погиб 21 человек, еще 70 получили ранения.

По словам президента Владимира Зеленского, на тот момент в ТЦ могли находиться около 1000 человек. Позже стало известно, что многих успели вывести перед ударом.