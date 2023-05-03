Россия атаковала гипермаркет Херсона: трое погибших, пятеро раненых 3 мая, 11:24 МВД Украины/Telegram

Российские оккупанты нанесли удар по единственному работающему в Херсоне гипермаркету в среду, 3 мая. Три человека погибли, еще пять получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Атака произошла около 11 утра. Ведомство опубликовало фото поврежденного ТЦ Эпицентр. Среди погибших и раненых — посетители и работники гипермаркета.

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«Все оперативные службы на месте. Оказывают помощь людям. С российскими убийцами нельзя договариваться. Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить», — заявил Клименко.



По данным местных властей, за минувшие сутки оккупанты 106 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области из разных видов вооружения. Херсон — девять раз.

