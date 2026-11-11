Россия атаковала дроном Салтовский район Харькова, двое погибших
Спасатель на месте российского удара по Харькову 7 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi)
Страна-агрессор Россия днем в среду, 11 ноября, нанесла удар беспилотником по Салтовскому району Харькова. Погибли два человека, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.
Терехов также сообщил, что на месте удара горит автомобиль, еще один человек пострадал. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что российский дрон попал в машину, также выбиты стекла в многоквартирном доме.
Ранее мэр Харькова сообщил, что утром враг атаковал дронами Салтовский, Шевченковский и Основянский районы Харькова.
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