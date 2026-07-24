Россия атаковала дроном пассажирский поезд в Днепропетровской области

Вечером в пятницу, 24 июля, страна-агрессор Россия нанесла удар БПЛА по пассажирскому поезду в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба компании Укрзализныця в Telegram.

В компании уточнили, что мониторинговая группа вовремя предупредила поездную бригаду об угрозе, и сотрудники УЗ вместе с пассажирами успели эвакуироваться.

Дрон ударил в локомотив. В УЗ работают над тем, чтобы пассажиры продолжили поездку по максимально безопасному маршруту и доехали до своих станций с минимальной задержкой.

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19 июля российские войска атаковали дроном пассажирский поезд в Запорожской области, пострадала проводница.

18 июля российские войска нанесли двойной целенаправленный удар по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожской области. Все пассажиры и сотрудники Укрзализныци были оперативно эвакуированы, поэтому пострадавших не было. Позже Укрзализныця подтвердила повреждение поезда и сообщила, что пассажиры находятся в укрытии и будут доставлены в Запорожье автобусами.