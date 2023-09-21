Россия атаковала Черкассы, разрушив отель в центре города. Как минимум семь пострадавших 21 сентября, 07:12 Последствия российской атаки на Черкассы 21 сентября (Фото:Игорь Табурец/Telegram)

В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России в четверг утром, 21 сентября, есть попадание в объект социальной инфраструктуры. Число пострадавших возросло с пяти до семи.

Как сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, после работы сил противовоздушной обороны обломки упали в центральной части города. На фото видно разрушенное здание. Продолжается спасательная операция.

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Вскоре министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что попадание было в отель. Начался пожар, также загорелись торговые павильоны на рынке. Эвакуировали десять человек, еще одного — спасли из-под завалов.

Фото: Игорь Табурец/Telegram

Фото: Игорь Табурец/Telegram

В ночь на 21 сентября во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Россия осуществила массированный запуск крылатых ракет в несколько волн. Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях. В столице известно о семи пострадавших, среди которых ребенок.

