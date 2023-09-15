В Умани одновременно тысячи хасидов провели молебен за мир в Украине 15 сентября, 16:06 Тысячи хасидов в Умани молятся за Украину (Фото:Суспільне Черкаси)

В полдень в пятницу, 15 сентября, тысячи хасидов, прибывших в Умань Черкасской области в честь празднования Рош ха-Шана, одновременно молились за мир в Украине.

Об этом сообщает Общественное.

По данным Общественного, один из верующих призвал украинцев и президента Владимира Зеленского приехать на могилу к цадика Нахмана и молиться для того, чтобы победа наступила как можно быстрее.

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Фото: Общественное Черкассы

Фото: Общественное Черкассы

«Если Владимир Зеленский приедет сюда, и будет молиться здесь, если он хочет, чтобы украинские люди, украинские военные победили в этой войне, приезжайте сюда и молитесь Богу. И вам обещаю я, и раби Нахман обещает — вы выиграете войну», — сказал он.

В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что по состоянию на утро пятницы, 15 сентября, в Умань прибыло 32 тыс. 332 паломников-хасидов. В прошлом году эта цифра составляла более 23 тыс. человек.

Отмечается, что за сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 10 тыс. 88 паломников.

Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани — место паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. До полномасштабного вторжения России в Умань приезжали от 20 до 40 тысяч хасидов.

11 сентября сообщалось, что в Умань, несмотря на предостережения как на уровне дипломатических служб, так и ОВА, прибыли уже более 3 тысяч паломников.

На фоне сообщений о возможной приостановке безвиза с Израилем посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что обезопасить несколько десятков тысяч хасидов от российских атак будет сложно из-за нехватки ПВО.

Дипломат пояснил: посольство настаивает, что если Израиль по каким-то причинам не хочет выделять оружие для защиты украинских граждан, «возможно, хочет защитить своих».