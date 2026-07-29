«Невозможно гарантировать безопасность». МИД Украины предостерег хасидов от паломничества в Умань на праздник Рош ха-Шана

Хасиды в Умани во время молитвы и почтения памяти на могиле цадика Нахмана (Фото: Сергей Окунев / NV)

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало израильским паломникам-хасидам не приезжать в Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана .

Об этом говорится в сообщении МИД, обнародованном в среду, 29 июля.

Там напомнили, что полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, длится уже более четырех лет, а украинские города, а также гражданская и транспортная инфраструктура постоянно подвергаются массированным обстрелам.

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«В таких условиях Министерство иностранных дел Украины призывает паломников-хасидов, планирующих посетить Умань для празднования Рош ха-Шана, принять во внимание невозможность гарантировать полноценную безопасность иностранным гражданам на территории Украины», — говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство также напомнило, что в Украине действует правовой режим военного положения. В случае посещения Умани вопреки предостережениям украинских властей паломникам следует учитывать ограничения свободы передвижения, комендантский час, усиленное патрулирование и запрет на проведение массовых мероприятий.

В МИД предупредили, что в самой Умани не хватает укрытий для паломников в местах их массового нахождения, а также медперсонала и медицинских учреждений для обеспечения медицинского обслуживания.

Ежегодно на еврейский Новый год — Рош ха-Шана — в город Умань Черкасской области прибывают десятки тысяч паломников-хасидов, чтобы посетить могилу основателя брацлавского хасидизма цадика (праведника) Нахмана. Паломники едут в Украину, несмотря на риски для безопасности. В 2023 году в результате российского ракетного удара по многоэтажному дому в Умани погибли 23 человека, в том числе шестеро детей. Однако в 2023 году Умань все равно посетили около 35 тысяч хасидов .

В 2024 году в Умань для празднования Рош ха-Шана прибыли более 30 тысяч паломников, при этом часть из них не приехала из-за иранской воздушной атаки на Израиль в начале октября того года.

В 2025 году в Умань на празднование Рош ха-Шана снова прибыли более 35 тысяч хасидов.