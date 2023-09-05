Запрет на продажу алкоголя и салютов. В Умани вводят ограничения перед Рош ха-Шана 5 сентября, 01:32 Хасиды на улице Умани неподалеку от могилы цадика Нахмана, 25 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Во время празднования Рош ха-Шана в микрорайоне паломничества в Умани введут ограничения, в частности, на продажу алкоголя и фейерверков.

Как сообщил Уманский городской совет в понедельник, 4 сентября, ограничения будут действовать с 9 по 22 сентября. На территории паломничества будет запрещено:



продавать алкоголь и вещества на спиртовой основе ( кроме лекарств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных и дезинфекционных средств);



кроме лекарств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных и дезинфекционных средств); продавать и использовать пиротехнические средства — салюты, фейерверки , другие взрывные вещества, создающие шумовой эффект, продавать пневматическое оружие и игрушки, которые имитируют оружие.

Ранее в Госслужбе Украины по этнополитике и свободе совести заявили, что в сентябре в Умань на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана хотят приехать более 30 тысяч паломников-хасидов.

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В этом году для хасидов в Умани создали сайт и горячую линию, через которую информируют об особенностях паломничества, правилах пребывания, а также предоставляют круглосуточную поддержку.

В 2022 году вопреки войне в Умань приехали более 23 тысяч паломников. На фоне сообщений о возможном приостановлении безвиза с Израилем посол Украины Евгений Корнийчук заявил, что обезопасить несколько десятков тысяч хасидов от российских атак будет сложно из-за нехватки ПВО. Дипломат пояснил: посольство настаивает, что если Израиль по каким-то причинам не хочет выделять оружие для защиты украинских граждан, «возможно, вы хотите защитить своих».

Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани — место паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. До полномасштабного вторжения России в Умань приезжали от 20 до 40 тысяч хасидов.