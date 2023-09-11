В Умань уже прибыли более 3 тысяч паломников-хасидов — ОВА 11 сентября, 14:11 В ОВА сообщили, что в Умань уже прибыли более 3 тысяч паломников-хасидов (Фото:Суспільне Черкаси/Оксана Швед)

В Умань, несмотря на предостережения как на уровне дипломатических служб, так и ОВА прибыли уже более 3 тысяч паломников, сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в понедельник, 11 сентября.

В эфире Суспільного глава области заявил, что с сегодняшнего дня заработал особый режим въезда/выезда, а также передвижения по городу. В частности, функционируют девять пропускных пунктов. Процедуры контроля такие же, как и в прошлом году.

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По его словам, правоохранители несут службу в усиленном режиме. Задействованы пешие патрули.

Табурец заявил, что в микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, а также продажа и использование пиротехнических средств, пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие.

Комендантский час с 00:00 до 4:00 действует для всех.

В прошлом году, несмотря на полномасштабную войну РФ против Украины 25 сентября в Умани начали праздновать еврейский новый год Рош Ха-Шана. Празднования продолжались до 27 сентября.

Вопреки войне и призывам МИД Израиля не приезжать в Умань из-за угрозы российских ракетных ударов, в городе находилось более 23 тысяч паломников.

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который в этом году выпал на 15−17 сентября. Согласно еврейскому исчислению, праздник знаменует наступление 5782 года с момента сотворения мира.

