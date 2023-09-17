«Почти рекорд». Умань в этом году посетили 35 тысяч паломников — власти 17 сентября, 19:41 Паломники в Умани, 17 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Умань Черкасской области в этом году посетили около 35 тысяч паломников-хасидов, рассказал начальник Уманской районной военной администрации Игорь Миклащук в эфире телемарафона в воскресенье, 17 сентября, в последний день Рош ха-Шана.

В прошлом году, несмотря на полномасштабную войну, в Умань приехали около 22,5 тысяч паломников. Миклащук отметил, что 35 тысяч — практически рекорд, до пандемии COVID-19 паломников было немного больше. Он добавил, что гости уже начинают разъезжаться.



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«В плане безопасности, работы коммунальных служб праздник прошел на достаточно высоком уровне… Мероприятие прошло без событий чрезвычайного характера. Очень хорошо и сильно сработали Национальная полиция, ГСЧС и местные власти», — подытожил он.

По словам Миклащука, паломники могли во время комендантского часа находиться в синагоге. На вопрос ведущего, как паломники реагируют на воздушные тревоги, он ответил, что «хотелось бы, чтобы относились ответственнее».

«Мы периодически проверяли — во время воздушной тревоги укрытия всегда были заполнены. Все зависит от личного отношения самого паломника», — добавил он.

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Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который в этом году выпал на 15−17 сентября. Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани является местом паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования Рош ха-Шана.

В местах паломничества в этом году несли службу как украинские, так и израильские полицейские.