Празднование Рош ха-Шана: полиция Израиля будет нести службу в Умани, ожидают прибытия около 30 тысяч паломников 14 сентября, 14:49 Полиция Израиля прибыла в Умань (Фото:https://t.me/mvs_ukraine)

Полиция Израиля прибыла в Умань на период празднования Рош ха-Шана, сообщила пресс-служба МВД Украины в четверг, 14 сентября.

В ведомстве заявили, что совместно с украинскими полицейскими они несут службу в местах паломничества хасидов.

Уже сегодня иностранные коллеги заступят на патрулирование вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Нацгвардии.

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В МВД рассказали, что за сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 8726 паломников-хасидов. В целом ожидается прибытие около 30 тысяч паломников.

Фото: https://t.me/mvs_ukraine

Фото: https://t.me/mvs_ukraine

С целью обеспечения пожарной и техногенной безопасности на период с 12 по 19 сентября развернут сводный отряд ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области.

Привлечены передвижной пункт управления ГСЧС, тактический пожарный робот, кинологический расчет и расчет на специальной машине радиационной и химической разведки.

В местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство на семи постах. Дополнительно привлечены пешие патрули ГСЧС.

В прошлом году, несмотря на полномасштабную войну РФ против Украины 25 сентября в Умани начали праздновать еврейский новый год Рош Ха-Шана. Празднования продолжались до 27 сентября.

Вопреки войне и призывам МИД Израиля не приезжать в Умань из-за угрозы российских ракетных ударов, в городе находилось более 23 тысяч паломников.

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который в этом году выпал на 15−17 сентября. Согласно еврейскому исчислению, праздник знаменует наступление 5782 года с момента сотворения мира.