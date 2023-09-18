Празднование Рош ха-Шана в Умани прошло без существенных нарушений, паломники-хасиды начали выезжать из города 18 сентября, 14:48 Паломники начали выезжать из Умани (Фото:mvs.gov.ua)

Празднование Рош ха-Шана в Умани прошло без существенных нарушений, паломники начали выезжать из Умани, об этом сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 18 сентября.

В ведомстве рассказали, что с восьми часов утра паломники-хасиды начали выезжать из Умани.

Для уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в районе празднования иудейского Нового года спасателями постоянно проводились профилактические беседы с паломниками, в случае необходимости оказывалась помощь.

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В МВД заявили, что в местах массового скопления паломников осуществлялось круглосуточное дежурство семи постов ГСЧС, из которых четыре пожарно-спасательных, два водолазно-спасательных и пост мониторинга радиационной и химической обстановки.

Дополнительно привлекли пешие дозоры ГСЧС, передвижной пункт управления и кинологический расчет.

Сводный отряд ГСЧС остается в городе и продолжает осуществлять мероприятия по обеспечению пожарной и техногенной безопасности.

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который в этом году выпал на 15−17 сентября. Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани является местом паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования Рош ха-Шана.

В местах паломничества в этом году несли службу как украинские, так и израильские полицейские.

В этом году Умань посетили около 35 тысяч паломников-хасидов — это практически рекорд, в пандемию COVID-19 паломников было несколько больше.

