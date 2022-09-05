В Умань на празднование Рош ха-Шана уже приехали более тысячи хасидов, власти готовят дополнительные ограничения 5 сентября, 14:34 В Умань, несмотря на войну, могут приехать до 10 тысяч хасидов (Фото:НВ)

В Умань на празднование Рош ха-Шана приехали уже более тысячи хасидов, несмотря на рекомендации не посещать в этом году регион из-за угрозы ракетных ударов РФ.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец на брифинге.

«Они уверяли, что у них, в Израиле, фактически постоянная война, и они к этому привыкли. Проанализировав сейчас все плюсы и минусы того, что верующие все-таки будут ехать, мы поняли, что нужно сделать акцент именно на воздержании от поездки, не акцентировать внимание, что мы категорически против», — рассказал он.

Видео дня

Глава ОВА добавил, что ожидается прибытие до 10 тысяч паломников, пик прогнозируют на 18−19 сентября.

Табурец также добавил, что в Умани будут введены дополнительные ограничения, также запретят массовую торговлю и скопление людей.

«Будут введены дополнительные ограничения с точки зрения соблюдения комендантского часа. То есть мы будем осуществлять учет по каждому человеку, запрещать передвижение по городу и автомобильному транспорту, и пешком. На некоторых улицах будут выставлены дополнительные блокпосты», — уточнил он.

В городе также проводятся в постоянном режиме контрразведывательные и антитеррористические мероприятия.

В начале июля Посольство Израиля сообщило, что Украина в этом году не сможет принять паломников на Рош ха-Шана из-за полномасштабного вторжения России.

Позже в МИД объяснили, что невозможно гарантировать безопасность, так как российские оккупанты обстреливают гражданские объекты.

Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан не посещать Украину из-за полномасштабного вторжения РФ.

В 2022 году Рош ха-Шана продлится с 25 по 27 сентября. В прошлом году на празднование прибыло 30 тысяч паломников.

Рош ха-Шана — еврейский Новый год. Согласно еврейскому летоисчислению, праздник знаменует наступление 5782 года с момента создания мира.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.