Рош ха-Шан. Оккупанты вбрасывают фейки о якобы подготовке Украиной теракта в Умани — СНБО 13 сентября, 19:10 Хасиды на улице Умани неподалеку от могилы цадика Нахмана, 25 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Российские оккупанты распространяют фейки о якобы подготовке Украины теракта в Умани 15 сентября, во время празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана.

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины в Telegram.

«Вражеские ресурсы распространяют информацию, что „киевский режим“ планирует устроить теракт в Умани, где 15 сентября соберутся десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош га-Шана», — говорится в сообщении.

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Пропагандисты заявляли, что «после теракта украинская сторона якобы планирует обвинить Россию в «преступлениях против человечности».

СНБО призвало не поддаваться на манипуляции оккупантов, реагировать на сигналы воздушной тревоги и доверять только источникам проверенной информации.

«Распространяя подобные фейки враг пытается создать себе инфоалиби для будущих терактов на территории Украины», — сообщает Центр.

11 сентября сообщалось, что в Умань, несмотря на предостережения как на уровне дипломатических служб, так и ОВА прибыли уже более 3 тысяч паломников.

На фоне сообщений о возможном приостановлении безвиза с Израилем посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что обезопасить несколько десятков тысяч хасидов от российских атак будет сложно из-за нехватки ПВО.

Дипломат пояснил: посольство настаивает, что если Израиль по каким-то причинам не хочет выделять оружие для защиты украинских граждан, «возможно, хочет защитить своих».

Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани — место паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. До полномасштабного вторжения России в Умань приезжали от 20 до 40 тысяч хасидов.