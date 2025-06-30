Минобороны допустило к использованию в ВСУ новый украинский ударный дрон на оптоволокне РОННИ-13

Дрон РОННИ-13 допустили к эксплуатации в ВСУ (Фото: mod.gov.ua)

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ ударный беспилотник РОННИ-13 украинского производства.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в понедельник, 30 июня.

Дрон, который имеет оптоволоконное управление, создан с учетом боевого опыта украинских военных.

В Минобороны отметили, что БПЛА имеют прочную и легкую раму, емкостные аккумуляторы и мощные бесколлекторные двигатели, которые позволяют нести боевой заряд для поражения живой силы и техники противника на значительные расстояния.

Там подчеркнули, что в зависимости от потребности дроны РОННИ-13 могут оснащаться различными типами камер, которые позволяют выполнять задачи днем или ночью.

Ранее Минобороны допустило к использованию в украинской армии беспилотный авиационный комплекс Волыняка, который может сбрасывать на вражеские цели боеприпас, поражающей силы которого хватает для уничтожения тяжелобронированных целей.

23 мая стало известно, что к использованию в Силах обороны Украины допустили ударный дрон Белый волк, способный поражать тяжелую технику врага.