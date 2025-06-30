Минобороны допустило к использованию в ВСУ новый украинский ударный дрон на оптоволокне РОННИ-13

30 июня, 14:20
Поделиться:
Дрон РОННИ-13 допустили к эксплуатации в ВСУ (Фото: mod.gov.ua)

Дрон РОННИ-13 допустили к эксплуатации в ВСУ (Фото: mod.gov.ua)

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ ударный беспилотник РОННИ-13 украинского производства.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в понедельник, 30 июня.

Дрон, который имеет оптоволоконное управление, создан с учетом боевого опыта украинских военных.

В Минобороны отметили, что БПЛА имеют прочную и легкую раму, емкостные аккумуляторы и мощные бесколлекторные двигатели, которые позволяют нести боевой заряд для поражения живой силы и техники противника на значительные расстояния.

Реклама

Там подчеркнули, что в зависимости от потребности дроны РОННИ-13 могут оснащаться различными типами камер, которые позволяют выполнять задачи днем или ночью.

Читайте также:

Ранее Минобороны допустило к использованию в украинской армии беспилотный авиационный комплекс Волыняка, который может сбрасывать на вражеские цели боеприпас, поражающей силы которого хватает для уничтожения тяжелобронированных целей.

23 мая стало известно, что к использованию в Силах обороны Украины допустили ударный дрон Белый волк, способный поражать тяжелую технику врага.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Война России против Украины украинские беспилотники Дроны Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies