Гибель людей под закрытым укрытием в Киеве: чиновника КГГА отправили под круглосуточный домашний арест 21 июня, 12:55 Роман Ткачук (Фото:kyivcity.gov.ua)

Голосеевский райсуд Киева в среду, 21 июня, отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука. Его подозревают в служебной халатности из-за гибели людей возле закрытого укрытия в Деснянском районе.



Об этом сообщает Суспільне.

Ткачук ответственный за карту укрытий, на которой, по данным следствия, отметки не совпадали с имеющимися укрытиями. Он считает подозрение необоснованным, адвокаты обещают подать апелляцию.

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В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужа одной из погибших, оно было закрыто. В полиции позже подтвердили, что двери в укрытие были закрыты.

2 июня первому замглаве Деснянской районной государственной администрации, директору медицинского учреждения и его заместителю сообщили об обвинении в служебной халатности, а охраннику медицинского учреждения инкриминировали оставление в опасности, что привело к смерти.

5 июня 62-летнего охранника отправили в СИЗО на два месяца.