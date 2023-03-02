Главу патрульной полиции Львовской области перевели в Ивано-Франковск после скандала с пропуском на площадь Рынок

2 марта, 01:05
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Роман Пилипенко с девушкой (Фото:скриншот видео / vasylyna_fediuk / Instagram)

Роман Пилипенко с девушкой (Фото:скриншот видео / vasylyna_fediuk / Instagram)

Бывшего начальника управления патрульной полиции Львовской области Романа Пилипенко после служебного расследования перевели в полицию Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на ответ департамента патрульной полиции в среду, 1 марта.

В январе в Сети появилось видео, на котором Пилипенко дарит своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок во Львове. После скандала его отстранили от должности и начали служебное расследование.

Видео дня

Во Львовском горсовете заявили, что пропуск был старого образца, поэтому он недействителен. Пилипенко возглавлял патрульную полицию Львовской области больше пяти лет.

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«К Пилипенко Р. приняты меры дисциплинарного влияния, [он] переведен на низшую должность, а именно заместителя начальника управления — начальника отдела дежурной службы управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области департамента патрульной полиции», — заявили правоохранители.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Львов Полиция Ивано-Франковская область Львовская область Патрульная полиция Скандал

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