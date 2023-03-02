Главу патрульной полиции Львовской области перевели в Ивано-Франковск после скандала с пропуском на площадь Рынок 2 марта, 01:05 Роман Пилипенко с девушкой (Фото:скриншот видео / vasylyna_fediuk / Instagram)

Бывшего начальника управления патрульной полиции Львовской области Романа Пилипенко после служебного расследования перевели в полицию Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на ответ департамента патрульной полиции в среду, 1 марта.

В январе в Сети появилось видео, на котором Пилипенко дарит своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок во Львове. После скандала его отстранили от должности и начали служебное расследование.

Видео дня

Во Львовском горсовете заявили, что пропуск был старого образца, поэтому он недействителен. Пилипенко возглавлял патрульную полицию Львовской области больше пяти лет.



«К Пилипенко Р. приняты меры дисциплинарного влияния, [он] переведен на низшую должность, а именно заместителя начальника управления — начальника отдела дежурной службы управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области департамента патрульной полиции», — заявили правоохранители.

