На войне погиб один из лидеров Пласта и боец 72-й бригады Роман Орищенко

Один из лидеров скаутской организации Пласт и военный Роман Орищенко по прозвищу Орлик погиб на войне. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в организации Пласт в Instagram.

Военный погиб 2 июля из-за удара российской авиабомбы. У него остались жена Светлана, сын Андрей и дочь Дарья. Сын Орищенко также является военнослужащим, добавили в организации.

Также в заметке сказано, что в 1997 году Орищенко был одним из основателей Пласта в Черкасской области. В частности, он развивал конное пластование.

Во время Революции Достоинства мужчина участвовал в самообороне Майдана, развивая ее 15-ю сотню. С начала 2014 года был волонтером, а в 2016-м получил военное образование и пошел служить в армию как офицер.

С начала 2022 года военный участвовал в обороне Киевской области. Как капитан и командир 2-й мотопехотной роты 72-й ОМБР Черных запорожцев участвовал в боях за Кодему, Бахмут и Угледар на Донецком направлении.

Как написал в Facebook знакомый Онищенко Петр Задорожный, Орлик — «человек преданный своему делу до последнего, потому что о чем еще может свидетельствовать тот факт, что все три последних года он воевал в пехоте, а на предложение что-то поменять отказал и ответил, что «еще не за всех отомстил».