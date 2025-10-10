Экс-глава ГФС Насиров отсудил у Украины через ЕСПЧ почти 10 тысяч евро за «ненадлежащую медицинскую помощь» в СИЗО

В ЕСПЧ признали, что против Романа Насирова нарушили статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет пыток) (Фото: Пресс-служба Кабмина)

Европейский суд по правам человека присудил экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову 9 750 евро компенсации — из-за «непредоставления ему необходимого лечения во время содержания под стражей» в СИЗО.

Текст судебного решения по делу «Монахов и другие против Украины» опубликован 10 октября на официальном сайте ЕСПЧ.

Согласно материалам дела, Насиров утверждал, что после прибытия в следственный изолятор ему поставили диагноз дисциркуляторной энцефалопатии II стадии, гипертензии II стадии и церебрального атеросклероза, который позже прогрессировал до гипертензии III стадии с риском 3, гипертонической болезни сердца, ишемической болезни сердца и других серьезных хронических заболеваний.

«Несмотря на высокое кровяное давление и повторные жалобы на здоровье, в период с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года он якобы получал только симптоматическое лечение, с ограниченными диагностическими обследованиями и только двумя внешними консультациями», — заявили в ЕСПЧ.

Кроме того, экс-глава ГФС утверждал, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) дважды приказывал перевести его в больницу для комплексного обследования и лечения, но эти приказы, якобы, не были выполнены. В конце концов, Насирова госпитализировали ненадолго только в апреле 2024 года.

«Это постоянное невыполнение судебных приказов и не предоставление своевременного и адекватного лечения свидетельствует о серьезных недостатках в обеспечении надлежащей медицинской помощи во время содержания под стражей», — говорится в материалах дела.

В ЕСПЧ признали, что против Насирова нарушили статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет пыток) и постановил, что в течение трех месяцев Украина должна выплатить экс-чиновнику 9750 евро (немногим более 469 тысяч грн — грн) моральной и материальной компенсации.

Насирова украинские правоохранители подозревают в получении взятки в 722 миллиона гривен от бизнесмена Олега Бахматюка. Его арестовали и поместили в СИЗО в октябре 2022 года. 18 апреля 2023-го НАБУ и САП завершили досудебное расследование.

24 мая 2024 года пресс-служба ВАКС сообщила, что за Насирова внесли залог в 55 млн гривен. Его выпустили из-под стражи.

9 апреля 2025 года общественная организация Transparency International Ukraine сообщила, что Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов. Впоследствии Военная служба правопорядка ВСУ заявила, что отменяет приказ о мобилизации Насирова.

10 апреля ВАКС продлил Роману Насирову меру пресечения до 10 июня. Он обязан носить электронный браслет, сдать загранпаспорт, ему также запрещено выезжать за пределы Киевской области.

2 мая Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд обвинительный акт по взятке Насирову.

Как выяснило следствие, Насиров через родственника получил часть взятки в размере более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).

9 мая спикер ВАКС Олеся Чемерис заявила, что Насиров вышел из-под стражи после внесения залога.

9 июня в САП сообщили, что ВАКС продлил до 5 августа действие меры пресечения для Насирова.

По словам правоохранителей, согласно решению суда Насиров обязан не покидать пределы Киевской области, являться в суд по требованию, не менять место жительства без уведомления, не общаться с определенными в постановлении суда лицами, сдать паспорта и носить электронный браслет.