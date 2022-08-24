Нардеп-офицер записал поздравление ко Дню Независимости на фоне пленных оккупантов

24 августа, 14:37
Роман Костенко поздравил с Днем Независимости на фоне пленных оккупантов (Фото:Кадр видео Роман Костенко/facebook.com)

Роман Костенко поздравил с Днем Независимости на фоне пленных оккупантов (Фото:Кадр видео Роман Костенко/facebook.com)

Депутат от Голоса и офицер СБУ Роман Костенко записал поздравление с Днем Независимости Украины на фоне семи пленных российских оккупантов.

Ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Эти люди пришли на нашу землю, чтобы мы с вами никогда больше не праздновали День Независимости. И рассчитывали на то, что победят нас за три дня. Но сейчас они здесь стоят перед вами на коленях, а мы с вами празднуем этот день, потому что мы сильная нация, которая готова умереть за свою независимость», — сказал Костенко.

Видео дня

https://www.facebook.com/kostenko.roman83/videos/403421435041530

Он подчеркнул, что Украина выстоит и будет защищать свою свободу дальше.

«Любой враг, который придет на нашу землю и посягнет на нашу независимость, будет так же стоять на коленях», — добавил нардеп.

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Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости. Он поблагодарил защитников страны за их усилия в борьбе с российскими захватчиками и почтил память погибших героев.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Пленные Оккупант День Независимости Украины Роман Костенко Война России против Украины

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