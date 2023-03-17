В Тернопольской области попрощались с 19-летним добровольцем, он погиб в бою на Донбассе 17 марта, 16:13 Жители громады встречали погибшего героя на коленях (Фото:Шумская территориальная громада/Facebook)

В четверг, 16 марта, в селе Стежок Тернопольской области попрощались с 19-летним военнослужащим Романом Корчемным, погибшим на Донбассе в бою с российскими оккупантами.

Как сообщили в Шумской территориальной громаде, он погиб в результате минометного обстрела в районе Белогоровки Донецкой области.

Корчемный пошел защищать Украины от оккупационных войск РФ добровольно и с января текущего года был принят на военную службу по контракту в ВСУ.

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В последние годы его воспитывал только дедушка. Мама Корчемного умерла, когда ему было 16 лет.

С украинским защитником попрощались на площади Героев Майдана, священники отслужили панихиду.

Фото: Шумская территориальная громада

Фото: Шумская территориальная громада

Вдоль всей дороги военного встречали на коленях жители громады, чтобы почтить его память и провести в последний путь.

Фото: Шумская территориальная громада

Попрощаться с героем пришли его родные, друзья, побратимы и односельчане.