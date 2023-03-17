В Тернопольской области попрощались с 19-летним добровольцем, он погиб в бою на Донбассе

17 марта, 16:13
Поделиться:
Жители громады встречали погибшего героя на коленях (Фото:Шумская территориальная громада/Facebook)

Жители громады встречали погибшего героя на коленях (Фото:Шумская территориальная громада/Facebook)

В четверг, 16 марта, в селе Стежок Тернопольской области попрощались с 19-летним военнослужащим Романом Корчемным, погибшим на Донбассе в бою с российскими оккупантами.

Как сообщили в Шумской территориальной громаде, он погиб в результате минометного обстрела в районе Белогоровки Донецкой области.

Корчемный пошел защищать Украины от оккупационных войск РФ добровольно и с января текущего года был принят на военную службу по контракту в ВСУ.

Видео дня

В последние годы его воспитывал только дедушка. Мама Корчемного умерла, когда ему было 16 лет.

Читайте также:
Позывной Да Винчи. В Киеве простились с погибшим Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом — фоторепортаж

С украинским защитником попрощались на площади Героев Майдана, священники отслужили панихиду.

Шумская территориальная громада
Фото: Шумская территориальная громада
Шумская территориальная громада
Фото: Шумская территориальная громада

Вдоль всей дороги военного встречали на коленях жители громады, чтобы почтить его память и провести в последний путь.

Шумская территориальная громада
Фото: Шумская территориальная громада

Попрощаться с героем пришли его родные, друзья, побратимы и односельчане.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Похороны Война России против Украины Боевые потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X