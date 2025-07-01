Роман Грибов, которого считали автором фразы о российском корабле, уволился из ВСУ

Военный морской пехоты Роман Грибов , считавшийся автором фразы «русский военный корабль, иди нах*й» в ответ на угрозы русского крейсера Москва, уволился из армии.

Грибов на своей странице в Facebook заявил, что увольняться из армии не хотел, но так сложились обстоятельства. По его словам, «с 2018 года и до этого момента я был действительно верен всегда», однако, мол, «всегда есть но, которое я немного позже осторожно вам буду пытаться рассказать».

Военный призвал «пропускать мимо» попытки тех, кто «вас хотел бы сломить внутри страны», и напомнил, что у Украины «есть только один враг, которого кроме нас всех никто не будет сдерживать и изрядно давать отпор».

«Теперь я свободен и открыт для всех 24/7. Пока я могу делать какую-то пользу для помощи собратьям и тем, кому могу, я буду это делать», — добавил Грибов.

«Русский военный корабль, иди нах*й» — это ответная фраза украинских военных с острова Змеиный на угрозы российского крейсера «Москва» и предложение сдаться в феврале 2022 года.

Освобождение острова Змеиный

Остров Змеиный на западе Черного моря был освобожден летом прошлого года. 30 июня 2022-го после мощных ударов ВСУ российские оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона и оставили остров.

В министерстве обороны РФ тогда побег своих военных с острова назвали «жестом доброй воли».

4 июля операция по освобождению Змеиного была официально завершена, а 7 июля 2022 года украинские военнослужащие установили флаг Украины на острове.

В июле текущего года войска РФ трижды сбросили авиабомбы на остров Змеиный. Это произошло после выхода РФ из зернового соглашения.