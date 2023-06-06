Запорожский мститель: Нацгвардия назвала имя самого молодого Героя Украины 6 июня, 20:20 Президент награждает Романа Гломбу орденом Золотая Звезда, 24 сентября 2022 года (Фото:Офис президента)

Во вторник, 6 июня, Национальная гвардия официально назвала имя Запорожского мстителя, который из ПЗРК Игла сбил семь самолетов и ракету. Самого молодого Героя зовут Роман Гломба, ему 19 лет. В этот день в центре столицы, состоялось торжественное открытие мурала в его честь.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

«Молодой парень, из села на Ивано-Франковщине, который в 19 лет пошел служить срочную службу и с начала полномасштабного вторжения России сбил семь вражеских самолетов с ПЗРК Игла и абсолютно заслуженно получил звезду Героя Украины. Такие люди должны быть запечатлены в памяти украинцев», — сказал во время открытия мурала заместитель командующего Национальной гвардии Украины по работе с личным составом генерал-майор Олег Сахон.

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По словам авторов, этот мурал рассказывает историю 19-летнего парня — призывника Нацгвардии, который в первые месяцы полномасштабного вторжения отличился высоким уровнем мастерства в уничтожении вражеской авиации и ракет с использованием ПЗРК Игла в Запорожской области.

Парень продолжает защищать Украину.

На мурале изображен Запорожский мститель, который символически нанизывает сбитые вражеские самолеты на иглу. Идея этого проекта принадлежит команде Charity Hub. К ней также присоединился Тарас Тополя, известный лидер группы Антитела.

Во время презентации мурала фронтмен группы объявил о начале сбора 3 млн гривен на закупку ударных и разведывательных дронов для бригады Гвардии наступления.

17 июля 2022 года Нацгвардия сообщила о 19-летнем срочнике, которому удалось сбить из ПЗРК Игла шесть самолетов Су-25 оккупантов.

25 мая 2023 года сообщили об уничтожении еще одного российского Су-25 под Мелитополем с участием Запорожского мстителя.