Экс-начальника СБУ в Харьковской области Романа Дудина будут судить по подозрению в госизмене. Ему грозит пожизненное 20 марта, 13:35 Роман Дудин (Фото:Роман Дудин/Facebook)

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего руководителя управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина. Он предстанет перед судом по подозрению в госизмене.

Об этом ГБР сообщило в понедельник, 20 марта.

Следователи выяснили, что накануне 24 февраля 2022 года Дудин знал о высокой вероятности начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, «но вместо организации работы по противодействию врагу фактически занялся саботажем, считая, что наступление будет успешным». В Бюро заявили, что его «подрывная деятельность» навредила обороноспособности и безопасности Украины.

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" В частности, он организовал попытку устранения главы Харьковской областной государственной (военной) администрации от выполнения возложенных на него обязанностей. Цель этого акта — помешать осуществлению руководителем ХОГА необходимых мер правового режима военного положения и попытка захватить государственную власть в регионе", — говорится в заявлении ГБР.

Кроме того, по данным следователей, Дудин через СМИ дискредитировал действующую власть Харькова и области, предоставляя ложную информацию и пытался «парализовать» органы безопасности региона. В Бюро выяснили, что он «умышленно и безосновательно» приказал личному составу УСБУ в Харьковской области покинуть административное помещение и территорию Харькова.

Также Дудин «создал условия для сдачи» россиянам оружия, боевых припасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военных, которые были в админздании управления СБУ, заявили в ГБР.



Экс-руководителя управления СБУ в Харьковской области подозревают в госизмене, самовольном уходе из воинской части или места службы и неповиновении. Дудину грозит пожизненное заключение. Дело передадут в суд после того, как с ним ознакомится сторона защиты.