В ГУР объяснили, почему отказались от операции по захвату российского самолета 8 мая, 17:36 Последствия удара РФ по аэродрому Канатово в июле 2022 года (Фото:СБУ)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов рассказал, почему в ГУР не поддержали идею захвата российского самолета, которое, по версии правоохранителей, организовал бывший разведчик Роман Червинский.

В интервью РБК-Украина Юсов сказал, что ГУР не имеет к операции никакого отношения.



«Но на этапе идеи в ГУР обращались с ней, эта идея была отвергнута как сразу нереалистичная для исполнения и несущая потенциально чрезвычайно большие риски, что, к сожалению, и произошло», — отметил разведчик.

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По словам Юсова, неудачная операция на самом деле нанесла намного больший ущерб, но не обо всем сейчас можно говорить публично. Он сказал, что сейчас продолжается следствие, которое позволит «установить детали».

«Риски операции сразу были велики и реализация сразу выглядела нереалистичной по многим причинам», — добавил представитель ГУР.



Подозрение Роману Червинскому

СБУ 21 апреля сообщила бывшему и.о. командира одной из воинских частей Червинскому о подозрении по ч.5 ст. 426−1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) из-за массированного удара РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года.



Глава СБУ Василий Малюк обвинил Червинского в том, что он «скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства». По его словам, военнослужащий почти восемь месяцев не появляется на службе, поэтому «фактически дезертир».

24 апреля Червинского задержали в Тернопольской области, 25 апреля Шевченковский райсуд отправил его под стражу на два месяца без права залога.



В материалах дела сказано, что Червинский вместе с другими людьми решил самовольно провести «спецоперацию» по захвату самолета ВКС РФ, пилот которого якобы согласился перейти на сторону Украины.



По версии следствия, «операция» проходила без согласования с государственными органами и вопреки замечаниям СБУ, в ходе нее Россия получила данные о размещении военнослужащих Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и смогла нанести удар по аэродрому Канатово.

По словам самого Червинского, после отказа ГУР заниматься операцией ее готовила СБУ, а его с командой подключили на последнем этапе для «помощи с профессиональной точки зрения».

В результате ракетного удара погиб командир части, 17 защитников были ранены. Украина потеряла два боевых истребителя, серьезно пострадали взлетная полоса и другая техника и здания.



Попытка « угнать российские самолеты»

ФСБ страны-агрессора 25 июля 2022 года распространила заявление о том, что украинская разведка якобы готовила операцию по угону российских военных самолетов, которую удалось «сорвать». В ФСБ утверждали, что сотрудники ГУР Министерства обороны пытались завербовать российских военных летчиков, чтобы те увели самолеты на украинские аэродромы, в обмен на «денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС».



Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что "операция" на самом деле была сложной игрой бывших украинских оперативников и российской спецслужбы. По словам Грозева, она стала серьезной ошибкой для ФСБ, в ходе которой были непреднамеренно раскрыты личности десятков российских офицеров контрразведки, их методы работы и агенты под прикрытием.

