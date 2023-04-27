Неудобный разведчик. Романа Червинского судят из-за неудачной попытки угнать российский самолет — при чем здесь Вагнер, ОП и Христо Грозев 27 апреля, 19:11 Сюжет Роман Червинский (Фото:Цензор.НЕТ)

25 апреля бывшему сотруднику ГУР МО Роману Червинскому, задержанному по делу о ракетном обстреле РФ аэродрома Канатово, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога. В прошлом году разведчик участвовал в подготовке операции по вербовке перебежчика, который должен был перегнать в Украину российский истребитель. NV рассказывает подробности истории и напоминает, чем известен Червинский и какие «старые счеты» имеет с ним Офис президента.



Прижать в Канатово

Утром 23 июля 2022 года российский агрессор нанес мощный удар по военному аэродрому Канатово и объекту Укрзализныци вблизи Кропивницкого. Областная военная администрация тогда сообщала, что враг применил восемь ракет Калибр морского базирования и пять ракет Х-22, выпущенных с самолета Ту-22М3.

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Погиб военнослужащий — командир воинской части. Также была повреждена боевая техника, в том числе два самолета.

Последствия удара / Фото: СБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что удар не был спонтанным. «По моему мнению, негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранению еще 17, должен понести заслуженное наказание», — заявил глава ведомства Василий Малюк. «Негодяем» он назвал полковника ВСУ, и.о. командира воинской части Сил специальных операций Романа Червинского.

В тот день в Канатово ждали не российские ракеты, а российский самолет. Якобы именно там должен был приземлиться пилот Воздушно-космических сил РФ Роман Носенко, которого пытался подкупить и завербовать Червинский.

Малюк уверяет: операция была не согласована с СБУ и ГУР. «Как следствие — вражеский борт не раздобыли, враг узнал, где размещались украинские самолеты и личный состав. И нанес ракетный удар», — говорит он.

После или вследствие?

Червинский в интервью Цензор.НЕТ не отрицал, что в день обстрела находился на аэродроме Канатово. И что действительно имел отношение к вербовке перебежчика, хотя, говорит, ограничивался сбором информации о российской военной авиации и летчиках, которые наносили удары по украинским городам.

По его словам, к повреждению техники и гибели людей его оперативные разработки отношения не имеют.

На самом деле Канатово обстреливали и до 23 июля. Разрушительные удары датированы 1 и 12 марта 2022 года (тогда также были погибшие). Но взлетную полосу восстановили. В июле Воздушные силы демонстрировали работу взлетавшего там Су-24М.

«Технику для приема перебежчика никто не собирал. Это глупо. Она там стояла и раньше», — пишет военный блогер Юрий Касьянов.

Украинская правда писала со слов источника в военной разведке, что участники операции якобы выдали врагу точки размещения украинской ПВО, а на пораженном аэродроме сгорел склад дронов Байрактар. Однако об этих фактах не упоминается в официальной версии следствия.

След Bellingcat

Не только СБУ видит состав преступления в действиях украинских разведчиков. По горячим следам, в июле прошлого года, уголовное дело за попытку похитить российский самолет возбудила ФСБ.

Правда, у россиян главным фигурантом стал не Червинский, а ведущий журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. Его заочно арестовал суд в Москве, он был вынужден переехать из Европы в Соединенные Штаты по соображениям безопасности.

В интервью NV Грозев тогда говорил, что был в курсе спецоперации. Знакомые ему украинские добровольцы связались с российскими пилотами и предложили передать украинской стороне самолеты в обмен на денежное вознаграждение и возможность вывезти из России семью. Но операция довольно быстро превратилась в дезинформационную с обеих сторон.

«Было понятно через несколько недель, что ФСБ завладела каналом общения и поэтому информация приходит с той стороны испорченной», — пояснил он.

Bellingcat помогал Червинскому и его команде, предоставляя биллинги разговоров российских военных. По словам Грозева, операция стала серьезной ошибкой для ФСБ, были ненамеренно раскрыты личности десятков российских офицеров контрразведки, их методы работы, а также агенты под прикрытием.

Версия Червинского

Украинский разведчик обвинил замглавы Офиса президента Олега Татарова в том, что тот влияет на главного следователя СБУ Андрея Швеца для его уголовного преследования. Дело он назвал сфальсифицированным.

«Такое обвинение идет, что якобы ГУР не знал об этой операции. Это забавное обвинение. Оно не написано нигде. То есть формально меня обвиняют в превышении служебных обязанностей, будто я сам все это организовал, без СБУ, без Воздушных сил, без ничего, сам все сделал, придумал, пытался самолет забрать и поэтому россияне обстреляли аэродром. Это вообще какая-то сюрреалистическая история. Профессиональные юристы, которые читают эти обвинения, разводят руками и говорят: ну, кроме политического подтекста мы здесь ничего не видим», — сказал Червинский Цензор.НЕТ.

Его адвокаты напомнили: судья Шевченковского райсуда Киева Елена Чайка, вынесшая решение о двухмесячном аресте разведчика, в 2022 году закрыла «дело Татарова» — чиновника ОП подозревали в получении неправомерной выгоды.

Боевой путь

В отличие от своих зарубежных коллег, Червинский — медийная персона. Широкой общественности известны две громкие операции, к которым он имел прямое отношение во время работы в ГУР МО, когда разведку возглавлял Василий Бурба.

Похищение Цемаха

В 2019 году украинские агенты установили слежку за жителем оккупированного Снежного Владимиром Цемахом, которого нидерландские следователи считали ценным свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing на Донбассе. Накачав медпрепаратами, разведчики выкрали Цемаха и вывезли на подконтрольную территорию.

Правда, в Нидерланды экс-боевик «ДНР» не попал. Осенью 2019-го его отправили в Россию в обмен на Олега Сенцова и других незаконно удерживавшихся украинцев.

Вагнеровцы

В течение 2020 года ГУР разрабатывало операцию по захвату боевиков ЧВК Вагнер. Под вымышленным предлогом трудоустройства в Южной Америке их удалось выманить в Минск. Оттуда они должны были вылететь рейсом Turkish Airlines в Стамбул, а разведчики собирались посадить самолет в Украину, сообщив пилотам об угрозе теракта.

Именно во время этой операции Червинский познакомился с Грозевым — Bellingcat снимали документальный фильм об этих событиях.

ФСБ не догадывалась о «подставе», но промедление с организацией вылета привело к тому, что вагнеровцев задержали спецслужбы Беларуси. Затем их увезли в РФ.

Офис президента Украины назвал операцию провалом. «Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки», — заявил 26 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский. Бурбу и его команду он обвинил в попытке рассорить Киев с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Между тем, благодаря действиям ГУР удалось идентифицировать десятки наемников, в том числе военных преступников.

Выступив в 2021 году на ТВ, Червинский намекнул, что операцию по задержанию вагнеровцев «слили» после звонка в Минск из Офиса президента.

Журналист Юрий Бутусов, который хотел взять Червинского на поруки по делу об обстреле аэродрома, написал в Facebook, что считает его «героем войны за независимость» и что о некоторых его подвигах еще не известно. «Россияне могут сегодня радоваться — Роман Червинский, непосредственно причастный к ликвидации целого ряда российских командиров, в том числе Моторолы и Гиви, заводится в наручниках в зал суда за вымышленное правонарушение», — отметил Бутусов.

Он подчеркнул, что арест является местью за публичные свидетельства Червинского по Вагнергейту.