Под Бахмутом героически погиб боец Легиона Свободы Роман Черномаз 15 июня, 22:45 Роман Черномаз (Фото:Олег Тягнибок/Facebook)

В боях под Бахмутом 13 июня погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины Роман Черномаз, служивший в составе батальона Свобода.

Об этом сообщил в Facebook экс-нардеп Олег Тягнибок.

«На Бахмутском направлении отдал жизнь за Украину наш собрат, боец Легиона Свободы Роман Черномаз», — написал Тягнибок.

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Экс-нардеп рассказал, что Роман родился и вырос в патриотической семье. Его родители были диссидентами, отеу отсидел по политическому уголовному обвинению, а арестовали его прямо на свадьбе.

Мать украинского героя, Татьяна Черномаз, также известная активистка и борец за Независимость Украины, многие годы возглавляла Черкасскую областную организацию ВО Свобода, а сейчас волонтер, помогающий украинской армии.

«Когда началась война, Роман просто продолжил дело своих родителей — стал на защиту Украины. Сменил фотоаппарат, с которым работал профессионально, на прицел снайперской винтовки и присоединился к батальону Свобода. Героически погиб в бою 13 июня», — добавил Тягнибок.

Ранее Роман рассказал в интервью NV о том, чем занимался до войны и как оборонял Украину.