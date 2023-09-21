Призвал убивать украинцев. СБУ объявила подозрение главе «медиа-холдинга» «ДНР» 21 сентября, 18:04 Роман Беседин (Фото:«министерство информации «ДНР»)

СБУ сообщила о подозрении сразу по семи уголовным статьям Роману Беседину — руководителю оккупационного «медиа-холдинга» «ДНР», который публично призывает к физическому уничтожению всех украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники украинской Службы безопасности собрали доказательную базу по поводу Беседина, позиционирующего себя как один из ключевых рупоров Кремля в оккупированном Донецке и публично призывающего к физическому уничтожению всего украинского народа.

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СБУ установила, что Беседин еще в 2018 году добровольно возглавил вражеский «медиа-холдинг», зарегистрированный в России и объединяющий все печатные издания временно оккупированной части Донетчины.

По имеющимся данным, Беседин входит в ближайшее окружение главы террористической организации «ДНР» Дениса Пушилина. Последний лично способствовал назначению Беседина в ряды прокремлевского органа пропаганды.

«После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора фигурант одним из первых развернул широкую агиткампанию в поддержку „присоединения“ оккупированного Донбасса в состав рф. Для этого давал указания подчиненным пропагандистам активно освещать российскую „паспортизацию“ местных жителей и делать фейковые публикации», — говорится в сообщении СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Беседину о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 и ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору); ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации); ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку Беседин находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.