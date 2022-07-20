Rolls-Royce отстроит амбулаторию в Сумской области, уничтоженную до основания оккупантами

20 июля, 16:20
Компания Rolls-Royce (Фото:via autopark.pp.ua)

Компания Rolls-Royce (Фото:via autopark.pp.ua)

Компания Rolls-Royce отстроит амбулаторию на селе Хухра в Сумской области. Здание в марте разрушил снаряд российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

В ведомстве отметили, что в результате прямого попадания, амбулатория была разрушена до основания.

Также уточняется, что часть средств на восстановление украинской амбулатории собрали непосредственно работники Rolls-Royce. Еще часть перечислит компания.

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Всего восстановление амбулатории обойдется в 13 миллионов гривен. Открыть восстановленное медучреждение планируют через шесть месяцев.

https://www.youtube.com/watch?v=m_Q2RkfYgo0

Утром в среду, 20 июля, российские оккупанты из минометов обстреляли территорию Сумской области. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Сумская область Rolls-Royce Война России против Украины

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