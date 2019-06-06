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«Роли распределены, финал известен». Отец Екатерины Гандзюк назвал суд над убийцами «спектаклем»

Сегодня, 19:44
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«Роли распределены, финал известен». Отец Екатерины Гандзюк назвал суд над убийцами «спектаклем» - фото

Виктор Гандзюк / Facebook

Виктор Гандзюк

Отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк считает спектаклем судебный процесс над подозреваемыми в убийстве его дочери.

«Не так я представлял судебное заседание над убийцами Кати. Провинциальный городок. Небольшой зал районного суда. Невероятная липкая духота. Спектакль. Распределены роли. Известный финал. Всем все „пофиг“. Лишь бы все быстрее закончилось. Вялые прокуроры. Равнодушные адвокаты убийц», — описал он в Facebook одно из судебных заседаний.

Виктор Гандзюк отметил, что не присутствовал на заседании суда, на котором выносили приговор. «На оглашение приговора не поехал. Не смог себя заставить», — написал он.

Комментируя сделку со следствием, которую подписали подозреваемые, он заявил, что прокуроры торговались с убийцами, как на восточном базаре.

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«В обмен на часть информации и признание вины — изменение статьи обвинения, а следовательно и сокращение сроков заключения… Прокуроры трансформируются в адвокатов», — сказал Гандзюк.

Напомним, что Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание. Подозреваемые получили от трех до шести лет заключения.

31 июля 2018 года в Херсоне на активистку было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активистка получила химические ожоги туловища, руки и лицо (более35% тела). Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября.

В нападении на Гандзюк подозреваются пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин.

Теги:   Екатерина Гандзюк

Спецтема   Убийство Гандзюк

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