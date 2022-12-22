Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил, что во время обстрела погиб его помощник 22 декабря, 21:11 Поврежденное здание ресторана Шеш-Беш в оккупированном Донецке, 22 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Экс-глава Роскосмоса и приспешник российского режима Дмитрий Рогозин заявил, что при обстреле в оккупированном Донецке погиб его «боевой товарищ и помощник» Михаил Бридасов.

«Мужики хотели меня поздравить с днем рождения. Естественно, никаких банкетов запланировано не было, поскольку это всегда повышенный риск. Примерно через десять минут после прибытия [фейкового] премьера [террористической организации] „ДНР“ произошел первый взрыв. Потом еще несколько прилетов. Били точно и целенаправленно», — утверждает Рогозин на своей странице во ВКонтакте.



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По его словам, ранения разной степени тяжести получили и другие люди из его группы «военных советников», трое — в тяжелом состоянии. Сам Рогозин заявил, что осколок «пробил ему правое предплечье и воткнулся в шейный позвонок». Он утверждает, что взрывы произошли в гостинице и ресторане оккупированного Донецка.

Ночью 22 декабря кремлевские пропагандисты сообщили, что Дмитрий Рогозин госпитализирован с ранением «в спину» после «обстрела гостиницы» в оккупированном Донецке. Telegram-канал Baza утверждал, что Рогозин был ранен при обстреле ресторана Шеш-Беш, где отмечал свой день рождения, и получил «осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра».

Кроме Рогозина и фейкового главы так называемого «правительства „ДНР“» Виктора Хоценко, пострадал псевдомэр оккупированной Горловки, коллаборант Иван Приходько — по его словам, он в больнице с контузией.