Опровержение очередного фейка. Родственников погибшего военнослужащего не будут призывать в армию — ЦПД

3 августа, 20:54
Украинские военнослужащие (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Украинские военнослужащие (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины опроверг основные фейки о людях, подлежащих мобилизации во время войны.

В ЦПД отмечают, что Верховная Рада приняла законопроекты № 7481 и № 7352, которыми расширила перечень лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации и имеющих право на отсрочку от мобилизации. Следовательно, родственников погибших военных — не будут призывать.

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Также в ведомстве уточняют, что к близким родственникам, которые не могут быть мобилизованными, относятся: женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат) сестра) погибли или пропали без вести.

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Также право на отсрочку от призыва имеют научные, научно-педагогические работники при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального, профессионального или общего среднего образования.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину было объявлено военное положение. Сначала его срок истек 25 мая, но Парламент продлил его до 23 августа.

Во время общей мобилизации в ряды армии могут призвать всех военнообязанных граждан Украины, которые не подпадают под категории лиц, не подлежащих призыву или имеющих право на отсрочку. Военнообязанными в Украине являются также женщины. С 1 октября некоторые из них будут обязаны встать на военный учет, после чего, как и мужчины, не смогут выезжать за границу без должного разрешения.

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В июле в Минобороны рассказали, есть ли нехватка военных на фронте. Также в ВСУ объяснили, почему некоторым добровольцам отказывают в мобилизации, а призывают других лиц.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Призыв Война России против Украины

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