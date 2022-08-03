Опровержение очередного фейка. Родственников погибшего военнослужащего не будут призывать в армию — ЦПД 3 августа, 20:54 Украинские военнослужащие (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины опроверг основные фейки о людях, подлежащих мобилизации во время войны.

В ЦПД отмечают, что Верховная Рада приняла законопроекты № 7481 и № 7352, которыми расширила перечень лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации и имеющих право на отсрочку от мобилизации. Следовательно, родственников погибших военных — не будут призывать.

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Также в ведомстве уточняют, что к близким родственникам, которые не могут быть мобилизованными, относятся: женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат) сестра) погибли или пропали без вести.

Также право на отсрочку от призыва имеют научные, научно-педагогические работники при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального, профессионального или общего среднего образования.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину было объявлено военное положение. Сначала его срок истек 25 мая, но Парламент продлил его до 23 августа.

Во время общей мобилизации в ряды армии могут призвать всех военнообязанных граждан Украины, которые не подпадают под категории лиц, не подлежащих призыву или имеющих право на отсрочку. Военнообязанными в Украине являются также женщины. С 1 октября некоторые из них будут обязаны встать на военный учет, после чего, как и мужчины, не смогут выезжать за границу без должного разрешения.

В июле в Минобороны рассказали, есть ли нехватка военных на фронте. Также в ВСУ объяснили, почему некоторым добровольцам отказывают в мобилизации, а призывают других лиц.

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