Родственники защитников Азовстали не располагают информацией об их местонахождении — CNN 30 мая, 12:06 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие, эвакуированные с завода Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Родные украинских военнослужащих, захваченных российскими войсками или пропавших без вести после защиты завода Азовсталь в Мариуполе, почти не знают ничего о местонахождении их близких.

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Об этом cообщает CNN.



«В последнее время я не выходила на связь с мужем и не имела о нем никакой информации. В последний раз мы разговаривали 13 апреля. И тогда его братья по оружию присылали мне смс, что он еще жив», — сказала жена тяжело раненого морпеха Антона Анна Ивлева.

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Женщина сообщила, что правительство Украины было с ней на связи, в то же время она отметила, что «нет информации» о том, где и в каких условиях находятся бойцы Азовстали. Она надеется, что ее муж жив, даже если он в плену.

«Мы все — семьи, жены и матери морских пехотинцев — держимся друг за друга, мы всегда на связи друг с другом 24/7. Мы всегда обмениваемся доступными новостями, мы как семья», — сказала Ивлева.

По словам женщины Яны, парень которой морской пехотинец и был на Азовстали, в последний раз они общались 11 мая. Она утверждает, что украинское правительство не предоставило никакой информации о том, где может быть ее парень.

«Международный комитет Красного Креста связался с матерью моего парня, я не помню когда именно. Ей только сказали, что он жив, вот и все», — рассказала женщина.

Также жена защитника Татьяна рассказала, что после выхода из Азовстали муж смог позвонить ей из неизвестного номера. По ее словам, некоторые из его товарищей содержатся в городе на контролируемой оккупантами Донецкой области.

Татьяна сказала, что могла поговорить со своим мужем около 10 минут, он сказал, что попытается позвонить еще раз, но больше никаких звонков или новостей.

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