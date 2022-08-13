«Еленовка — новый Освенцим». Родственники «азовцев» провели акцию с требованием освободить украинских пленных 13 августа, 23:44 Родные военнослужащих полка Азов устроили акцию с требованием освободить украинских пленных (Фото:Карина Бугайченко / Суспільне)

Родные военнослужащих полка Азов 13 августа провели в Броварах Киевской области акцию с требованием вернуть домой удерживаемых РФ украинских пленных.

Об этом сообщает Суспільне.

Акция-перформанс под лозунгом Еленовка – новый Освенцим состоялась в Броварском парке Победы. Ее инициировали родственники пленных с Азовстали и общественные активисты.

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Цель акции – привлечь внимание мирового сообщества и Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца для получения доступа к пленным защитникам Азовстали и обеспечения их безопасности в будущем.

Фото: Карина Бугайченко / Суспільне

Организаторы акции устроили перформанс с визуальными и аудиоэффектами. Также здесь разместили фотовыставку героев-защитников Азовстали.



Родственники пленных пытались привлечь больше внимания СМИ и общественности к проблеме украинских военных в российском плену.

Фото: Карина Бугайченко / Суспільне

Фото: Карина Бугайченко / Суспільне

Жительница Броваров, по имени Леся, друг которой оказался в плену, надеется, что международные организации смогут помочь в давлении на РФ, чтобы россияне придерживались нормального обращения с украинскими военнопленными.

«Цель — как можно шире распространить информацию через СМИ, через социальные сети. У нас очень большое сообщество, очень много людей, уехавших за границу для того, чтобы распространить это все. И мы очень хотим, чтобы весь мир, все иностранное сообщество поддержало нас и надавило на международные организации через своих политиков», — отметила она.

Еленовская казнь. Что известно об убийстве украинских военнопленных в колонии в "ДНР"

Утром 29 июля российские медиа сообщили о якобы обстреле колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные защитники Мариуполя, среди которых и бойцы полка Азов.

Российские СМИ писали, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В минобороны РФ на следующий день после трагедии опубликовали список 42 погибших, в полку Азов частично подтвердили эти данные. Однако РФ так и не предоставила полной информации о погибших украинским властям.

Кремлевские пропагандисты продвигают версию о том, что колонию обстреляла украинская сторона из РСЗО HIMARS.

Генштаб ВСУ опроверг обвинения РФ в ударе украинских военных. По информации Генштаба, россияне, убив украинских военных в Еленовке, пытались скрыть пытки и убийства пленных, а также преследовали цель обвинить ВСУ в «военных преступлениях».

В Главном управлении разведки МО Украины заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина, близкого к российскому диктатору Владимиру Путину. По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных из Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда за два дня до трагедии.

В СБУ также добавили, что, согласно анализу видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва был внутри уничтоженного здания.

Расследователи InformNapalm заявляют, что россияне могли использовать термобарическое оружие в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке, чтобы сжечь пленных во сне.

Журналисты CNN, опираясь на анализ видео и фото из колонии в Еленовке, спутниковые снимки, экспертные оценки криминалистов и военных аналитиков, исключают удар системами HIMARS по тюрьме в Еленовке.

И.о. командира полка Азов майор Никита Надточий заявил, что полк Азов расценивает удар по колонии в Еленовке, в результате которого погибли украинские военнопленные, как акт публичной казни, который Россия совершила из-за безнаказанности.

После убийства украинских пленных в Еленовке, Украина призвала международных партнеров решительно осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать Россию террористическим государством.

Киев требует от мира расследовать происходящее в Еленовке. В ООН пообещали установить факты теракта РФ в Еленовке. Однако россияне не допустили Красный Крест в колонию, где произошла трагедия.

Украина в ОБСЕ заявила, что имеет достаточно доказательств спланированного РФ массового убийства украинских пленных в Еленовке



Единственная формула спасения: как защитники Мариуполя оказались в российском плену

Защитники Мариуполя, которые после двух месяцев городских боев с превосходящими во много раз силами российских оккупантов, оказались в окружении на территории завода Азовсталь с ограниченным запасом лекарств, пищи, питьевой воды и боеприпасов, в середине мая вынуждены были покинуть территорию завода и сдаться в плен.

16 мая командиры подразделений, находящихся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизнь личного состава.

В течение нескольких дней украинские защитники покинули территорию Азовстали. Эвакуация проходила при посредничестве Международного комитета Красного Креста, который записывал личные данные украинских военных и ООН. Украинских военных доставила в медучреждение оккупированного Новоазовска, а также в оккупированную Еленевку Донецкой области.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев из Азовстали не было.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся более 2500 защитников Мариуполя. Как писала Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников.



Президент заявлял, что взятых в плен защитников Мариуполя должны вернуть на подконтрольную территорию через процедуру обмена. Зеленский сказал, что России невыгодно применять пытки против защитников Мариуполя, потому что они стали «публичными пленными».



Освобождением украинских бойцов занимается Главное управление разведки Министерства обороны. В частности, 29 июня в рамках обмена пленных были освобождены 95 защитников из Азовстали. Переговоры продолжаются.

Также идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя.

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