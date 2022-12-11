«В соцзащиту приперлись первые жены, вторые…» Родственники оккупантов при любом случае пытаются на них подзаработать — перехват ГУР

11 декабря, 19:38
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Российские оккупанты (Фото:ГУР МО)

Российские оккупанты (Фото:ГУР МО)

В России все приближенные к оккупационной армии хотят получить выгоду. Так, бывшие жены военных устраивают скандалы из-за денежных выплат.

Об этом говорится в перехвате, обнародованном ГУР в Telegram.

Захватчик говорит жене, что он находится в Херсонской области, и жалуется, что «война никогда не закончится».

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В ответ жена рассказывает, что их сыну оформили выплату в размере 50 тысяч рублей.

«Я пошла оформлять эти 50 тысяч. Там скандал в соцзащите. Приперлись первые жены, у кого дети там, он уже третий раз женат. Приперлись первые, вторые жены — все на детей получают эти пособия, ругаются там», — добавляет она.

Также в разговоре женщина спрашивает о второй волне мобилизации, которая может начаться в РФ уже в январе-феврале 2023 года. В ответ оккупант отмечает, что «все может быть и народу не хватает».

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Россияне ГУР Война России против Украины

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