Родственники российских оккупантов делают «бизнес» на мародерстве в Украине и воруют друг у друга — перехват СБУ

6 июня, 12:22
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Родственники российских оккупантов делают «бизнес» на мародерстве в Украине, об этом свидетельствует перехват СБУ.

По данным ведомства, они организовали «логистические центры» по доставке награбленного на войне и продают его своим соотечественникам. Однако «бизнес» идет не очень, потому что оккупанты воруют друг у друга.

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«Вчера Вовина жена микроволновку забрала, вентилятор, кофемолку, мультиварку…», — говорит мужу-оккупанту жена, занимающаяся распределением награбленного.

Однако, согласно разговору, оккупант, кроме перечисленного, намародерил в Украине еще четыре телевизора:

«Три телевизора в коробке и один без коробки», — говорит он.

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Тот, что без коробки, ей отдали, а от остальных троих нет.

Жена оккупанта подозревает, что их забрал " тот хр*н, который… он дважды забирал".

https://www.youtube.com/watch?v=Wd30vBlhT1E
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Мародерство Война России против Украины

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