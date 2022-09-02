Перехват: оккупанты жалуются, что после «новостей сердце радуется», а в реальности — одни расстройства 2 сентября, 17:04 Оккупанты признаются, что украинские военные «лютуют», а они им ответить не могут (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне поражаются разницей между сообщениями кремлевской пропаганды и рассказами воюющих в Украине родственников.

Об этом свидетельствует аудиоперехват, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны.

По словам одного из захватчиков, украинские военные «лютуют», а ответить им у российской армии «не получается».

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«По новостям посмотришь, прям, это самое, сердце начинает радоваться, а тут одни расстройства. Да… Потому что мы тоже особо как бы, это самое, послушаем-послушаем, а мнение-то совсем другое остается… Показывают совсем другое и других, а не, это самое, не вас», — призналась его собеседница.

В свою очередь оккупант добавил, что отказаться от боевых действий не может, поскольку военное руководство организовало для таких солдат специальную тюрьму.

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