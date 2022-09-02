Перехват: оккупанты жалуются, что после «новостей сердце радуется», а в реальности — одни расстройства
Оккупанты признаются, что украинские военные «лютуют», а они им ответить не могут (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Россияне поражаются разницей между сообщениями кремлевской пропаганды и рассказами воюющих в Украине родственников.
Об этом свидетельствует аудиоперехват, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны.
По словам одного из захватчиков, украинские военные «лютуют», а ответить им у российской армии «не получается».
«По новостям посмотришь, прям, это самое, сердце начинает радоваться, а тут одни расстройства. Да… Потому что мы тоже особо как бы, это самое, послушаем-послушаем, а мнение-то совсем другое остается… Показывают совсем другое и других, а не, это самое, не вас», — призналась его собеседница.
В свою очередь оккупант добавил, что отказаться от боевых действий не может, поскольку военное руководство организовало для таких солдат специальную тюрьму.
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