Перехват: оккупанты жалуются, что после «новостей сердце радуется», а в реальности — одни расстройства

2 сентября, 17:04
Поделиться:
Оккупанты признаются, что украинские военные «лютуют», а они им ответить не могут (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты признаются, что украинские военные «лютуют», а они им ответить не могут (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне поражаются разницей между сообщениями кремлевской пропаганды и рассказами воюющих в Украине родственников.

Об этом свидетельствует аудиоперехват, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны.

Читайте также:
Оккупанты подняли белые флаги возле села Правдино. В РФ решили выдать их за бойцов ВСУ — видео

По словам одного из захватчиков, украинские военные «лютуют», а ответить им у российской армии «не получается».

Видео дня

«По новостям посмотришь, прям, это самое, сердце начинает радоваться, а тут одни расстройства. Да… Потому что мы тоже особо как бы, это самое, послушаем-послушаем, а мнение-то совсем другое остается… Показывают совсем другое и других, а не, это самое, не вас», — призналась его собеседница.

Читайте также:
Когда карьера висит на волоске. Шойгу похвастался уже четвертым «взятием» поселка Пески

В свою очередь оккупант добавил, что отказаться от боевых действий не может, поскольку военное руководство организовало для таких солдат специальную тюрьму.

https://www.youtube.com/watch?v=-oqDu7iLleo
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Российские военные Перехват Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X