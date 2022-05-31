«Пусть сажают»: родители оккупантов дают им советы, как поскорее вернуться из Украины — перехват

31 мая, 13:13
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Родственники оккупантов призывают их ничего не подписывать (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Родственники оккупантов призывают их ничего не подписывать (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Несмотря на утаивание кремлевским режимом своих реальных потерь в Украине, родные российских оккупантов всячески пытаются поскорее вернуть их домой, осознавая высокую вероятность их гибели.

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Для этого родители захватчиков дают им разнообразные советы, в частности, не подписывать никаких бумаг, которые подсовывает им их руководство.

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Так, отец одного из них рассказал о слухах, что отказавшихся продолжать участие в войне против Украины власти РФ жестоко наказывают, призвав сына не верить в это.

«Короче, не верьте этим сказкам вообще. Скажи: „Сажайте“. Да и все… „Ничего я подписывать не буду. Никаких бумаг“. Вообще ничего не подписывай», — посоветовал он.

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В свою очередь сам оккупант заверил отца, что, если его попытаются репрессировать, то якобы сами будут им наказаны.

«Будут сидеть… И будет у него звание не адмирал, а ниже моего — петух на зоне», — пригрозил рашист.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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