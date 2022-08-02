«Родители в один голос просят убрать». Когда украинская школа избавится от преподавания русского языка навсегда

2 августа, 07:20
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Принятый в 2017 году закон Об образовании предусматривает полный переход учебного процесса на украинский язык к 2023 году (Фото:Андрий Андрийенко / Sipa via Reuters)

Принятый в 2017 году закон Об образовании предусматривает полный переход учебного процесса на украинский язык к 2023 году (Фото:Андрий Андрийенко / Sipa via Reuters)

Автор: Irina Krikunenko

Война подтолкнула отечественное образование к полному переходу на украинский язык: родители школьников бойкотируют русский как предмет, а школы ускоряют общий переход учебного процесса на государственный язык

В течение трех последних лет в расписании уроков 13-летней школьницы Арины Шацило раз в неделю появлялась строка русского языка. В этом году для будущей восьмиклассницы все изменится — столичная гимназия № 143, где она учится, как и большинство украинских школ, после начала полномасштабного российского вторжения отказалась от преподавания такого предмета.

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«Мы об этом узнали еще в мае, когда сдавали учебники по окончании учебного года, — рассказывает отец школьницы Михаил. — И счастливы невероятно, ведь все родители с февраля в один голос просили убрать русский из учебного плана».

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Больше не хотят, чтобы их дети изучали национальный язык государства-агрессора большинство украинских родителей и потому настаивают на исключении его из списка даже факультативных предметов у детей.

Идею родителей поддержали горсоветы нескольких регионов: уже с сентября во всех учебных заведениях Житомира и Николаева русский язык исчезнет из перечня дисциплин. В целом по стране, по данным МОН, из 14 тыс. школ Украины русский до начала войны на правах факультатива преподавали почти в 4 тыс. — из 4,23 млн маленьких украинцев такой возможностью воспользовались 450 тыс.

Вместе с тем в 424 украинских школах по состоянию на апрель все еще функционировали классы, где на русском языке проходил весь образовательный процесс. Речь идет о младшей школе, ведь начиная с 5 класса обучение полностью перевели на украинский еще в 2020 году — это предусматривает принятый в 2017 закон Об образовании.

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Теги:   Русский язык Урок Школьная программа Реформа образования Война России против Украины

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