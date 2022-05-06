Бывший пресс-секретарь Януковича Мирошник стал «послом» боевиков «ЛНР» в России 6 мая, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Один из представителей террористической организации «ЛНР» Родион Мирошник (Фото:скриншот видео/Вести)

Так называемым «послом» псевдореспублики «ЛНР» в России стал один из главарей боевиков Родион Мирошник, бывший пресс-секретарь Виктора Януковича и бывший депутат Луганского облсовета от Партии регионов, который называл себя «представителем» псевдореспублики в ТКГ. Об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК.

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В псевдореспублике «ДНР» тоже «назначили» так называемого посла, которым стала Ольга Макеева — ранее она была «заместителем председателя народного совета» боевиков.



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21 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин признал «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР» — оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей Украины. 22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры «о дружбе и сотрудничестве» с псевдореспубликами. Марионетки Кремля, так называемые руководители «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин, обратились к Путину с официальной просьбой помочь в вооруженном противодействии украинской армии. Утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину, которое в России называют «специальной военной операцией».

Украина начинает контрнаступление - Яковина https://www.youtube.com/embed/lImSwKOrX7Q

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