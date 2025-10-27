В ВСУ опровергли заявления россиян об оккупации города Родинское в Донецкой области

Об этом заявила 14-я бригада оперативного назначения им. Ивана Богуна НГУ Красная Калина в понедельник, 27 октября.

В бригаде отметили, что россияне в очередной раз заявили о «взятии» населенного пункта, который контролируется украинскими защитниками.

Реклама

«Сейчас же под их контролем находится только количество патронов нескольких пехотинцев, которые зашли на окраины города», — говорится в сообщении.

Бригада также опубликовала видео, на котором экипаж БТР батальона Ягуар уничтожает российскую пехоту, которая засела в заброшенных зданиях Родинского.

Отмечается, что бойцы Красной Калины продолжают зачистку города от захватчиков. Родинское находится под контролем ВСУ.

«Проводится поиск и ликвидация всех желающих установить „триколор“ на украинской земле», — добавили в бригаде.

Ситуация в Покровске — главное

24 октября Украинская правда со ссылкой на офицеров двух бригад сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

Институт изучения войны (ISW) писал, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

26 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной. Российские оккупационные войска преобладают в количестве и наращивают наступательные усилия. Генштаб подтвердил, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг российские фейки о якобы окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска. В то же время он подтвердил тяжелые бои в городе.